المكاري زار مديرية التوجيه: التجربة الاعلامية في الجيش مثال يحتذى في الدقة والموضوعية والسرعة

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زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري مديرية التوجيه في الجيش. وكان في استقباله مدير التوجيه العميد علي قانصو وضباط المديرية.



واستمع الوزير المكاري الى ايجاز عن المهام التي تنفذها المديرية لا سيما في ضوء التطور التقني والتكنولوجي الذي شهدته في السنوات القليلة الماضية، لا سيما المتعلق منها بالتطبيقات الحديثة والعمليات النفسية وقسم الصحافة والعلاقات العامة.



بعد ذلك جال في اقسام المديرية وعاين التجهيزات وسير العمل وكيفية مواكبة نشاطات الجيش المنتشر على الاراضي اللبنانية كافة.



وابدى وزير الاعلام اعجابه بالتطور الذي شهدته المديرية وشدد وعلى "أهمية تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الاعلام وتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام والاذاعة اللبنانية".



وأمل المكاري بالمزيد من التقدم والتطور الاعلامي في الجيش، مشددا على ان "التجربة الاعلامية في الجيش تشكل مثالا يحتذى في العمل الاعلامي لجهة الدقة والموضوعية والسرعة".