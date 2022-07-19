الجيش يوقف مروجين في صحراء الشويفات

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ, جاء فيه, "بتاريخ 19 / 7 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، كلاً من المواطنَيْن (م.د) و (ا.ز) والسوري (ا.ن) لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها وسرقة دراجات نارية".



وأضاف, "ضُبط بحوزتهم كمية من المخدرات ( 843 ظرفًا و80 طبة من مادة الكوكايين، و17 ظرفًا من حشيشة الكيف و 3 أكياس و20 ظرفاً من مادة الماريجوانا)، ومبلغ مالي بقيمة 42،264،000 ل.ل.، و3 دراجات نارية".



ووفق البيان, "سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".