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الرئيس بري بحث مع زواره في المستجدات السياسية واستقبل نجاة رشدي

19
JULY
2022
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان وتعيينها نائبة للمنسق الخاص للامم المتحدة في سوريا.

والتقى رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" النائب كميل شمعون مع وفد من المجلس السياسي في الحزب.وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

وقال شمعون بعد اللقاء:"أحببنا ان نقوم بهذه الزيارة الى دولة الرئيس نبيه بري للتعبير عن الصداقة التي كانت تجمعه مع الرئيس كميل نمر شمعون وأن تبقى هذه العلاقة متينة وموجهة في خدمة الوطن لأن خدمة الوطن أصبحت تمثل حاجة ماسة ومن الضروري ان يكون هناك تعاون جدي من اجل اخراج لبنان من المأزق الذي نحن فيه".

أضاف "بحثنا أيضا في موضوع إستحقاق رئاسة الجمهورية وهناك ضرورة ماسة أن ننتخب بالإجماع رئيس جمهورية قادر على تمثيل طموحات الشعب اللبناني ويكون قريبا من كل الطوائف ورئيسا لكل اللبنانيين. من هنا نرى انه من الضروري أن يكون هناك تعاون مع الرئيس نبيه بري ومع كل الفعاليات من أجل إختيار الشخص الصحيح كي يكون في هذا المركز لأن الشعب اللبناني ينتظر منا هذا الامر وليس الاقل".

واستقبل رئيس المجلس وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين حيث تم عرض للاوضاع العامة سيما الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وقضية رواتب موظفي القطاع وبرنامج عمل الوزارة في ملف النازحين.

وقال شرف الدين :"تداولنا في ملفين، الاول متعلق بمشكلة رواتب القطاع العام وقد لقيت تجاوبا تاما حول المشروع الذي طرحته الا وهو " ضريبة التضامن الاجتماعي " والذي من خلاله نستطيع تحصيل مبلغ 450 مليون دولار. لبنان في هذه المرحلة بحاجة كثيرا الى هذا المبلغ لسداد سعر القمح وشراء الادوية سيما الادوية السرطانية وتحريك العجلة الاقتصادية وحل مسألة الرواتب لشهور عدة. الموضوع سهل ومريح جدا وهو عبارة عن ضريبة 1 في المائة على المبالغ التي تتعدى المليون دولار كأرصدة في البنوك فلا أحد من الاثرياء الوطنيين يمكن أن يعترض على هذه الضريبة التي تجمع مبلغ 450 مليون من الفرش دولار واذا توزعت على 67 مصرفا بحيث " بيطلع لكل بنك 5,8 مليون دولار".

أضاف" تحدثنا أيضا في ملف مهم إنسانيا وهو ملف النازحين السوريين والذي هو ملف حساس جدا. والجدير بالأمر، هناك التفاف وطني حول هذا الموضوع ووجدت تجاوبا كليا وتفاعلا من دولة الرئيس وهو متحمس وسمعت منه كلاما وطنيا حول موضوع النازحين. نحن "مكملين" وقريبا سنكون في سوريا لاكمال هذه المهمة.

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