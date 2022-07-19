الدفاع المدني يحذّر من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية!

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية والبلديات بيان، أشارت فيه إلى أنه "بمناسبة حلول عيد مار الياس تنبّه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية لما تتسبّب به من مخاطر محتمة تؤدي الى اصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، وخاصة وأن مؤشر خطر حرائق الغابات ينذر بارتفاع معدل خطورة اندلاع الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية".



وطلبت المديرية العامة للدفاع المدني، من "المواطنين عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - الاتصال فوراً بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125تحخذيرٌ للتبليغ عن موقعه".