وزير العمل بحث مع وفد اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في التقديمات التي تقررت للقطاع العام

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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، وفدا من اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التي تضم :كهرباء لبنان،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الريجي، النقل المشترك، اوجيرو،المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وكهرباء قاديشا.

وجرى البحث في القرارات المتعلقة بالتقديمات التي تقررت للقطاع العام.

وأكد الوزير بيرم للوفد ان "القرارات تشملهم كحق"، ولكن بالنسبة لطريقة الدفع نقل لهم "معطيات وزير المال المرتبطة بالاقرار السريع للموازنة العامة وتوافر الواردات فيها".

واتفق وزير العمل والوفد على آلية لمتابعة مطالبهم مع كل الوزارات المعنية واستعداده لمؤازرتهم في كل مطالبهم.