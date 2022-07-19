حمية بعد لقائه دوكان: الإصلاحات هي أساس لنهضة لبنان

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والوفد المرافق.



وتمّ خلال اللقاء النقاش في الأوضاع في لبنان عمومًا، والمواضيع التي تُعنى بها الوزارة، كالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت.



وأشار حميه بعد اللقاء إلى أنّه "منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرًا أساسيًا لتفعيل عمل المرافق العامة".

وقال:"قناعتنا راسخة بأن الإصلاحات هي أساس لنهضة لبنان".