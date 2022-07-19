اليكم ما حصل اليوم خلال تنفيذ عملية دهم بحثًا عن حاكم مصرف لبنان

A + A -

حضرت قوة من المديرية العامة لامن الدولة، قبل ظهر اليوم الى امام مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم بحثًا عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الا ان هذه القوة لم تدخل بعد صدور اشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنع القوة من الدخول، الا ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون كانت حضرت الى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة وتمكنت من الوصول الى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، ولم تدخله وغادرت وقالت من محيط المصرف :”أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان”.

واوضحت “قيل لنا ان حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدعي العام التمييزي لم يعط جوابا ولم يرد علينا، كما ان النائب العام في بيروت والقاضي حاموش كان قد سمح الدخول لكن من دون تصادم”.

الموظفون يحتجون ويعلنون الاضراب

أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب وأقفلت المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم البنك المركزي، “وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية وعلى ما وصفوه بالطريقة الميليشياوية التي تمارسها القاضية غاده عون” بحسب بيان النقابة.