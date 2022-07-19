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مستشفى فتوح كسروان الحكومي: رواتب الموظفين تدفع بشكل منتظم و دون أي تلكؤ

19
JULY
2022
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صدر عن إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي البوار البيان التالي: 
 
ينفذ بعض الموظفين في المستشفى اضرابا احتجاجيا للمطالبة بزيادة الرواتب و الحصول على المساعدة الاجتماعية
يهم إدارة المستشفى التوضيح ان رواتب الموظفين تدفع بشكل منتظم و دون أي تلكؤ و قد حصل الموظفون كذلك على ما سمي سابقا من مساعدة اجتماعية كناية عن نصف راتب لشهرين كما المساعدة الخاصة المقدمة من وزارة الصحة العامة كما أنه نفذت الزيادة على بدل النقل في حينه.
 
 أما بالنسبة لزيادة غلاء المعيشة الذي صدر بمرسوم و الذي يشمل الخاضعين لقانون العمل فإننا ننتظر رد هيئة التشريع و الاستشارات التي قمنا بمراسلتها في هذا الإطار. اما بما خص المساعدة الاجتماعية فيهم التوضيح انه إلى الآن لم يتم تحويل اي مبلغ منها من قبل وزارة المال إلى وزارة الصحة التي تقوم بدورها بتحويلها إلى المستشفيات و اننا بانتظار ذلك شأننا شأن كافة المستشفيات الحكومية. حتى انه اقترحنا إعطاء المساعدة بصفة سلفة حين توفر الأرصدة اللازمة لأن فترة انتظار التحويلات قد طالت كثيرا.
 
يضاف إلى كل ما سبق ان الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي يدفعنا إلى تكبد أموال طائلة لشراء المازوت مع عدم وجود حلول مستدامة للواقع هذا.
  اننا إذ نحذر بأن استمرار اي اضراب سيؤدي حكما إلى توقف واردات المستشفى -اللتي باتت المصدر الوحيد للتمويل- و التي ما زالت و لم تتأخر في تقديم افضل الخدمات الأستشفائية في أصعب الظروف و كان آخرها خلال جائحة كورونا.
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