رئيس الجمهورية عرض مع نائب رئيس مجلس النواب الملفات العالقة

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الرئيس عون اطلع من الوزير كلاس على التحضيرات لاحتفالية "بيروت عاصمة للشباب العرب ٢٠٢٢"

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، كما تركز البحث على متابعة الملفات التي يتولى الرئيس بوصعب معالجتها ومنها أسباب توقف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت، وعدد من المراسيم العالقة.

وزير الشباب والرياضة

واستقبل الرئيس عون وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، الذي ادلى بعد اللقاء بتصريح قال فيه:

"تشرفت بزيارة فخامة ألرئيس و قدمت لفخامته تقريراً حول الزيارات التي قمت بها الى العراق ومصر والامارات وتركيا تلبية لدعوات رسمية من وزراء الشباب والرياضة، وعرضت مع فخامته امورا تتعلق بالشأن الرياضي والشبابي واخذت توجيهاته بموضوع احتفالية "بيروت عاصمة للشباب العرب ٢٠٢٢" المقرّر الاعلان عن برنامجها التفصيلي عندما يتم صرف الاعتماد المحدد من الامانة العامة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية. وبمناسبة عيد الجيش في الاول من آب قدمت لفخامته كقائد أعلى للقوى المسلحة التهاني، متمنياً للبنان كل خير وان يستعيد عافيته بهمة الجيش وضمانة القوى الامنية وجهود الفعاليات واهل الخير. وطلبت من فخامته ان يضمن ان يكون للشباب موقع محترم في أي خطاب او كلمة يوجهها الى اللبنانيين، وتمنيت من موقع خبرتي ومسؤوليتي ان تفكر الدولة بإعادة العمل بخدمة العلم تحت أي مُسمّى، كي لا تنشأ لدينا اجيال تتباعد بدل ان تتقارب وتتفاعل .

وقد اعرب فخامته عن امله بأن يكون للبنان حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتكتمل الصيغة والآلية الدستورية التي تتوزع سلطات الحكم، وبذلك وحده يستعيد لبنان عافيته وموقعه بين دول العالم".