النائب ادكار طرابلسي: حذاري ضرب المركز التربوي

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صدر عن النائب ادكار طرابلسي، مقرر لجنة التربية النيابية، البيان التالي:

تدور في الافق همسات حول خطة قديمة جديدة لضرب استقلالية المركز التربوي المنصوص عليها بالمرسوم رقم ٢٣٥٦ تاريخ ١٢/١٠/١٩٧١ وسلب صلاحيّاته والحاقه مباشرة بوزارة التربية.

بناء عليه،

فإننا نُحذّر من المسّ باستقلاية المركز التربوي الذي هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتّع بالاستقلال الاداري والمالي من خلال القانون الصادر بناء على المرسوم المذكور . لقد شاء يومها المؤسسون، والبرلمان اللبناني، والرئيس سليمان فرنجية ان يبقى المركز العقل المخطط للتربية وللمناهج ومستقلاً وبعيداً عن المصالح والتجاذبات السياسية.

إننا نحذر من محاولات ضرب المركز تحت أي مسمّى. وللبحث صلة.