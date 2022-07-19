living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كمين محكم يوقع "الرأس المدبّر" لعمليات ترويج المخدّرات في المتن

19
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في سياق المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الناشطين في عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والميدانيّة التي نفّذتها دوريّات من الشّعبة لكشف هويات وملاحقة أفراد شبكات الإتجار والترويج، تمّ تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليات ترويج المخدّرات في منطقة المتن، ويدعى: ب. ش. (من مواليد عام 1988، سوري) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف، ومذكرة القاء قبض بالجرم ذاته. وقد تبيّن أنّه قد توارى عن الأنظار، واختبأ في إحدى البلدات البقاعية.

وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه. وبتاريخ 14-7-2022، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكان وجوده، في بلدة جديتا، حيث نفّذت الدوريّة كمينًا مُحكمًا وأوقفته.

 

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في منطقة المتن، وأنّه توارى عن الأنظار في خلال الفترة الأخيرة، بعد حملة التوقيفات التي قامت بها شعبة المعلومات والتي استهدفت أفراد الشبكات التي كان يديرها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout