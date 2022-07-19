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تعميم جديد من مصرف لبنان.. هذا ما سيحصل ابتداء من ٢٥ تموز الحالي!

19
JULY
2022
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اصدر مصرف لبنان تعميما جديدا لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محليا. وبالتالي ستصبح كافة بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى كافة التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) وذلك ابتداء من ٢٥ تموز الحالي، من دون اي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.

وأعلن المصرف في بيانه أنه ستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش من خلال حسابات المصارف خارجيا عبر شركتي فيزا وماستركارد، وبالتالي يتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محليا بشكل كامل وكفريش دولار مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

وأشار الى ان السحب النقدي سيبقى عبر البطاقات من ماكينات السحب الالي ATM وفقا للتعميم ١٥١ مستمرا من دون اي تعديل.

هذا ويعمل مصرف لبنان على الية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية.

 

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