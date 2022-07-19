تفاصيل مدهشة لشفاء الطفل جون... أعجوبة جديدة للقديس شربل

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الطفل جون انطوان البيروتي من قرطبا ووالدته جويس عفيف حبشي من دير الاحمر هو من مواليد قرطبا بتاريخ السابع من نيسان 2021 والاقامة في حبوب .

وكما تخبر والدته عن حالة ابنها الصحية : لما بلغ ابني الشهر من عمره ساءت حالته الصحية فكان يبكي باستمرار فادخلته بتاريخ 28 ايار الى مستشفى المعونات الجامعي في جبيل فاهتم به عدة اطباء منهم الدكتور جورج نيكولا والدكتورة رولا قبلان وريتا صليبي وماري كلود خليفي وجوليانا صعيبي والدكتور هادي الزير وبيتر نون فتبين ان السكري قد اصاب ابني بدرجة مرتفعة جدا بلغت 1320 وقد اندهش الاطباء من بقائه على قيد الحياة ..

فصعدنا ليلتها الى عنايا حيث امضينا ليلتنا طالبين منه ان يشفع بالطفل عند الرب يسوع المسيح ويشفيه من مرضه فصلّينا بكل ايمان وبكل حرارة . وفي صباح اليوم الثاني هبطت لدرجة 989 ولكنه دخل في غيبوبة عندها اتيت بكاهن فعمده ومشحه واكثرت من صلاتي لمار شربل امام تمثاله في ساحة الدير وطلبت منه الاعجوبة .

اخضعه الدكتور كلّاب لصورة للدماغ فتفاجأ بصورة لصليب كبير على دماغه ووجد ان دماغ الطفل سليما . وبينما كنت اقدِّس في الكنيسة وعند رفعة الكاس قلت للقربان “هلَّق يا بتاخدو يا بتردُّو” وبعد القداس بوَّل ابني فدخلت غرفته وكانوا قد اعطوه منوِّما وصورت ابني وتكلمت معه ففتح عينيه وضحك فخرجت من الغرفة وتكلمت مع طبيبه فقال لي اذا اوقفنا اعطاءه المنوِّم يفتح عينيه بعد يومين فأريته الفلم فاندهش وقال لي ابنك اعجوبة .

وبعد عدة ايام شفي ابني من مرض السكري فاتيت به الى البيت ولكنه ابتدأ بالصراخ مع اخته فصرخت لمار شربل وانا جالسة على البلكون والتفت الى الداخل فشاهدت مار شربل يمشي في صالون البيت متجها الى غرفة الاولاد , ولما دخل الغرفة سكت الاولاد فدخل الوالد الى الصالون فاخبرته ان مار شربل دخل غرفة الاولاد فذهب الى الغرفة وفتح الباب فوجد ولديه يغطان في نوم عميق .

ومن تلك اللحظة شفي جون فجئت به مع العائلة لشكر مار شربل مرفقة بكامل التقرير الطبي وسجَّلت الاعجوبة بتاريخ 15 حزيران 2022