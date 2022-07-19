أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 تموز 2022

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البناء:



ـ يشكو نواب التغيير في دائرة بيروت الأولى المعارضون تقسيم البلدية من صعوبة التواصل مع نائبتي التغيير في بيروت الثانية للتوصل إلى إصدار موقف موحّد من النقاش الدائر حول وحدة البلدية وصيغ تقسيمها، ويقول أحدهم إن هذا الانقسام على خلفيّة طائفيّة بين نواب التغيير هو الأخطر منذ 17 تشرين 2019 .



تساءل مرجع سياسيّ عن جدّية كلام الوفد الأميركي الزائر لبيروت حول انشغال إدارة بلاده حول اهتمامات تبعدها عن المنطقة بعدما قال رئيسه العكس. وقال إن الخوف من فشل المفاوضات واستهداف منصات الغاز الإسرائيلية هي سبب زيارة الوفد الذي حاول السفير إدوارد غبريال إخفاءه.

اللواء:

ـ أحدث بيان مجلس القضاء الأعلى ثم بيان اجتماع السراي حول مساواة موظفي القطاع العام بلبلة لجهة صرف النظر عن زيادة القضاة أو اعتبار تحويلها «تحصيل حاصل»!

ـ دار نقاش حاد داخل رابطة موظفي القطاع العام لجهة التجاوب مع الحل المرحلي لأزمة الإضراب والعودة إلى العمل لمدة يومين أو المضي بالإضراب المفتوح!

ـ يحاول تيّار حاكم مدّ جسور تقارب مع لاعبين بارزين خارج المحور الذي ينتمي إليه، مطلقاً العنان لرحلة البحث عن رئيس جديد.