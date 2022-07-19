عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تموز 2022

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الأخبار:

ـ بوتين في إيران: المواجهة تتوسّع

ـ ‫الدولار الجمركي... أولاً: لا التزام بزيادة الرواتب

ـ ‫لجنة المال ألغت حصرية هيئة التحقيق الخاصة: نحو تفكيك امتياز «السرية المصرفية»

ـ ‫«ثورة» صيدا على المولّدات: نموذج قابل للتعميم؟

الجمهورية:

ـ واشنطن: لبنان مهدد بكارثة

ـ الإمارات لدعم أمن الطاقة في فرنسا

ـ فشل بايدن ونجح بن سلمان

ـ الخبز بالقطارة حتى نيسان 2023

ـ لماذا تعطل القوى الدولية عودة النازحين؟

الديار:

ـ « الترسيم» يتحرّك على ثلاث جبهات.. «إسرائيل» تتحسّر على الفرصة الضائعة وتخشى التصعيد؟

ـ «تقسيم» بيروت لن يمرّ في البرلمان.. وميقاتي لن يزور بعبدا قبل تراجع عون عن شروطه!

ـ «جسّ نبض» رئاسي بين فرنجية وباسيل ولا نتائج حاسمة.. رفع الدعم تدريجياً عن الرغيف

البناء:

ـ قمّة طهران لنظام إقليميّ جديد انطلاقاً من سورية… وتجارة عالميّة خارج السيطرة الأميركيّة

ـ وفد أميركيّ للتهويل على لبنان قبل زيارة هوكشتاين… ورعد: إذا أرادوا الحرب فنحن لها

ـ الحكومة لمهدّئات ماليّة بدلاً من توحيد سعر الصرف في الرواتب والرسوم في الموازنة

اللواء:

ـ "الانحباس الحكومي" يِّهدد وحدة السلطة وإبراهيم إلى بغداد لتحريك الفيول والطحين

ـ دريان يرفض تقسيم بلدية بيروت.. وخلافات بين الموظفين حول "عظمة الرواتب"

ـ ّقمة جدة بين الناقورة وبلدية بيروت