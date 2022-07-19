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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تموز 2022

19
JULY
2022
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الأخبار:

ـ بوتين في إيران: المواجهة تتوسّع
ـ ‫الدولار الجمركي... أولاً: لا التزام بزيادة الرواتب
ـ ‫لجنة المال ألغت حصرية هيئة التحقيق الخاصة: نحو تفكيك امتياز «السرية المصرفية»
ـ ‫«ثورة» صيدا على المولّدات: نموذج قابل للتعميم؟

الجمهورية:
ـ واشنطن: لبنان مهدد بكارثة
ـ الإمارات لدعم أمن الطاقة في فرنسا
ـ فشل بايدن ونجح بن سلمان
ـ الخبز بالقطارة حتى نيسان 2023
ـ لماذا تعطل القوى الدولية عودة النازحين؟

الديار:
ـ « الترسيم» يتحرّك على ثلاث جبهات.. «إسرائيل» تتحسّر على الفرصة الضائعة وتخشى التصعيد؟
ـ «تقسيم» بيروت لن يمرّ في البرلمان.. وميقاتي لن يزور بعبدا قبل تراجع عون عن شروطه!
ـ «جسّ نبض» رئاسي بين فرنجية وباسيل ولا نتائج حاسمة.. رفع الدعم تدريجياً عن الرغيف

البناء:
ـ قمّة طهران لنظام إقليميّ جديد انطلاقاً من سورية… وتجارة عالميّة خارج السيطرة الأميركيّة
ـ وفد أميركيّ للتهويل على لبنان قبل زيارة هوكشتاين… ورعد: إذا أرادوا الحرب فنحن لها
ـ الحكومة لمهدّئات ماليّة بدلاً من توحيد سعر الصرف في الرواتب والرسوم في الموازنة

اللواء:
ـ "الانحباس الحكومي" يِّهدد وحدة السلطة وإبراهيم إلى بغداد لتحريك الفيول والطحين
ـ دريان يرفض تقسيم بلدية بيروت.. وخلافات بين الموظفين حول "عظمة الرواتب"
ـ ّقمة جدة بين الناقورة وبلدية بيروت

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