عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تموز 2022

الأخبار:
ـ بوتين في إيران: المواجهة تتوسّع
ـ الدولار الجمركي... أولاً: لا التزام بزيادة الرواتب
ـ لجنة المال ألغت حصرية هيئة التحقيق الخاصة: نحو تفكيك امتياز «السرية المصرفية»
ـ «ثورة» صيدا على المولّدات: نموذج قابل للتعميم؟
الجمهورية:
ـ واشنطن: لبنان مهدد بكارثة
ـ الإمارات لدعم أمن الطاقة في فرنسا
ـ فشل بايدن ونجح بن سلمان
ـ الخبز بالقطارة حتى نيسان 2023
ـ لماذا تعطل القوى الدولية عودة النازحين؟
الديار:
ـ « الترسيم» يتحرّك على ثلاث جبهات.. «إسرائيل» تتحسّر على الفرصة الضائعة وتخشى التصعيد؟
ـ «تقسيم» بيروت لن يمرّ في البرلمان.. وميقاتي لن يزور بعبدا قبل تراجع عون عن شروطه!
ـ «جسّ نبض» رئاسي بين فرنجية وباسيل ولا نتائج حاسمة.. رفع الدعم تدريجياً عن الرغيف
البناء:
ـ قمّة طهران لنظام إقليميّ جديد انطلاقاً من سورية… وتجارة عالميّة خارج السيطرة الأميركيّة
ـ وفد أميركيّ للتهويل على لبنان قبل زيارة هوكشتاين… ورعد: إذا أرادوا الحرب فنحن لها
ـ الحكومة لمهدّئات ماليّة بدلاً من توحيد سعر الصرف في الرواتب والرسوم في الموازنة
اللواء:
ـ "الانحباس الحكومي" يِّهدد وحدة السلطة وإبراهيم إلى بغداد لتحريك الفيول والطحين
ـ دريان يرفض تقسيم بلدية بيروت.. وخلافات بين الموظفين حول "عظمة الرواتب"
ـ ّقمة جدة بين الناقورة وبلدية بيروت