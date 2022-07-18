living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحلبي: المتأخرات سوف تدفع قريبًا

18
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وفدا موسعا من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز، ورحب بهم في اول لقاء موسع بعد الإمتحانات الرسمية ، مؤكدًا انه, "لولا التعاون والمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها الأساتذة لما كانت الإمتحانات الرسمية تمت".

واعتبر ان, "الجهود المبذولة بين الإدارة والأساتذة ادت إلى هذه الدقة والشفافية ، وقد صدرت نتائج الشهادة المتوسطة"، مشيرا إلى ان "الوزارة تحقق بتسريب البيانات ونشرها".

وكشف ان "هذا الأسبوع سيشهد إصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، مما يريح الطلاب وأساتذتهم وأهاليهم"، مثمنًا "تعب الأساتذة وخبرتهم في إنجاز الإمتحانات تربويا ولوجستيا".

وأشار الحلبي إلى أنَّ, "الغلاء الذي يزداد يوما بعد يوم".

ولفت إلى أنَّ, "الإجتماع الذي سيعقد اليوم في السرايا الحكومية من اجل إضراب موظفي القطاع العام"، مذكرا ب"نجاح الوزارة في إيجاد الحوافز والدعم لتمرير العام الدراسي".

وأكّد أنَّ, "الجهود مستمرة لتوفير المزيد من المقومات للعام الدراسي الجديد، سيما وان الدعم مطلوب لكل الموظفين في القطاع العام، وبالتالي فإن الوضع لن يستمر على ما هو عليه".

وعبر عن هاجسه اليومي بأن, "يتم إقرار الموازنة والحوافز والعطاءات للمعلمين والموظفين وبدل النقل".

وقال الحلبي: "بعد الأول من نيسان المنصرم لن ترتبط المساعدات الإجتماعية بالحضور"، وذكر بموضوع الإستشفاء وموضوع النقل والمحروقات.

وكشف الحلبي, "اننا بصدد وضع موازنة توجيهية إلى الجهات المانحة ، كما ان الأموال المحجوزة في صناديق المدارس تحتاج إلى تحريرها لتتمكن المدارس من إنفاقها على التشغيل والأجور والخدمات".

من جهتها شكرت محرز الوزير على الإستقبال والتعاون ، وأكّدت أن "قطاع التعليم ركن اساسي، وإن المطالب تبدا بإعادة الإعتبار للراتب ليصبح لدى الأستاذ تدبير رسمي يشجعه على البقاء والعطاء".

حذّرت من, "تعاظم اعداد الأساتذة الذين يطلبون وضع وظائفهم في الإستيداع ، او يتقدمون بطلب استقالة".

وقالت: "لن نقبل بأن يقال لنا بأنه لا توجد ميزانيات في الدولة ، فقد التزمنا بالعام الدراسي حتى نهايته، وإمكاناتنا المادية لم تعد تحتمل اي أمر، ونحن مسؤولون عن اولادنا، كما اننا جاهزون للجلوس مع الوزير ومع الجهات المانحة لعرض معاناتنا ووجهة نظرنا".

ثم عرض المجتمعون قضايا تتعلق بالحوافز المتأخرة وكيفية قبضها، وأكّد الحلبي أن, "المتأخرات سوف تدفع قريبا جدا سيما وان الكشوفات موقعة وتسير في طريق التحويل إلى المصارف".

ثم استقبل الحلبي النائبين ميشال معوض وأديب عبد المسيح، وعرض معهما قضايا تربوية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout