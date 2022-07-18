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المطران ابراهيم خلال استقباله وزير الثقافة: لنشر ثقافة المحبة والأمل والتمسك بلبنان

18
JULY
2022
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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، يرافقه نجله زاهي ومجموعة من العاملين في الوزارة، وعرض معه الأوضاع الثقافية في البلاد.

وأشاد ابراهيم ب"دور الوزير المرتضى العابر للمناطق والساعي إلى تعزيز الثقافة بكل أوجهها، رغم الظروف القاسية التي يشهدها لبنان".

ودعا إلى "نشر وتعزيز ثقافة المحبة والأمل والتمسك بلبنان، البلد الغني بأبنائه وتاريخه وحضارته"، مطالبا "الدولة باستحداث وزارة خاصة بالأطفال تساهم في تنشئتهم على محبة لبنان وتعرفهم إلى تاريخه وإنجازات العظماء فيه، وتريهم منذ صغرهم الصور الجميلة عن لبنان وطبيعته ومعالمه".

المرتضى
وشكر المرتضى ل"ابراهيم استقباله"، مثنيا على "كلامه"، مؤكدا "غنى لبنان وتنوع مصادر هذا الغنى فكريا وسياحيا واقتصاديا وصناعيا، وبالأخص غناه بالإرث الثقافي الذي يمتلكه لبنان، ولا يمتلكه أي بلد آخر في العالم".

وفي نهاية الزيارة، قام الوفد المرافق للوزير باستكشاف مطرانية سيد النجاة، فزار المتحف البيزنطي وكاتدرائية سيدة النجاة والمكتبة الإلكترونية، مبديا اعجابه الشديد بما شاهده.

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