برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر مستمرّ على الهواء..وينطلق الاثنين بحلقات بث "ضروري نحكي سياحة"

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كما جرت العادة أن تتوقف البرامج السياسية في مثل هذه الفترة من السنة، إلا إن برنامج "ضروري نحكي" أبى إلا أن يستمرّ على الهواء بمبادرة من الإعلامية داليا داغر وفريق عملها.

في هذا الإطار، ينطلق بث "ضروري نحكي سياحة" هذا الإثنين بحلقات كانت قد سجلتها داغر سابقا بهدف تسويق لبنان السياحي، تماشيا مع خطة وزارة السياحة والحملات المترافقة معها، حيث تقدم داغر كل حلقة بقالب جديد وتنتقل فيها من منطقة لبنانية الى اخرى.

وتحافظ داغر في مقدمة هذه الحلقات التي ستبث كل اثنين عند التاسعة مساء عبر شاشة ال otv ، على الطابع السياحي والانساني والإجتماعي.

ويمكنكم ايضا متابعة اجزاء من هذه الحلقات على الصفحات الرسمية للاعلامية داليا داغر وقناتها الرسمية على يوتيوب، كذلك على مواقع التواصل الخاصة ببرنامج "ضروري نحكي"، الذي سيعود بطابعه السياسي الإجتماعي مطلع شهر أيلول المقبل.

لمتابعة الصفحة الرسمية للإعلامية داليا داغر: https://www.facebook.com/Dalia.E.Dagher

والصفحة الرسمية لبرنامج "ضروري نحكي":

https://www.facebook.com/darourenehke