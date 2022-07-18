أبي رميا يلتقي في فرنسا نوابا ومسؤولين فرنسيين ويتابع معهم الاوضاع اللبنانية

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في إطار زيارته الى فرنسا التقى النائب سيمون ابي رميا بصفته رئيسا للجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في المجلس النيابي، عددا من النواب الفرنسيين المنتخبين في الدورة البرلمانية الحالية التي عقبت الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ومن بينهم: لويك كرفران Loïc Kervran رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية، و آميليا لاكرافي Amélia Lakrafi نائبة فرنسيي الانتشار في لبنان والمنطقة، والنائب ايمانويل ماندون Emmanuel MandoMando. وتأتي هذه اللقاءات في سياق تنسيق العمل البرلماني بين البلدين وتفعيل العلاقات الثنائية.

هذا وكان لأبي رميا ايضا لقاءات مع مسؤولين في الادارة الفرنسية على مستوى الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.