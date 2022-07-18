بمناسبة عيد الغدير...حزب الله أحيا المناسبة بالهرمل ومسابقة وجوائز للرابحين

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أحيا "حزب الله" عيد الغدير الأغر والذكرى الأربعين لانطلاقة مسيرته، باحتفال أقيم في "منشية الوقف" في مدينة الهرمل، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وحشد من الفعاليات والأهالي. وأنشدت فرقة العهد أناشيد المقاومة وتواشيح الغدير، فيما أنشدت فرق جمعية كشافة الإمام المهدي أنشودة "إمام زماني".



كما تخلل الاحتفال مسابقة وتقديم جوائز للرابحين.



وللمناسبة، نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل، ندوة فكرية في بلدة القصر، حاضر فيها الشيخ فادي سكرية حول معاني الغدير.

وللمناسبة، كرم فوج الإمام الباقر في "جمعية كشافة الإمام المهدي" كرم عددا من المكلفين الشباب في حفل أقيم في الحديقة العامة في الهرمل، في حضور حشد من الأهالي، وتحدث الشيخ طلال المسمار عن دور الشباب في نهضة الأمة.



كما كانت كلمة للمكرمين وتوزيع الهدايا عليهم قبل ان يختتم الحفل بتواشيح دينية.