مصلحة سلامة الطيران المدني: مستعدون لمتابعة العمل يوميًا ضمن الفريق الموجود

أعلنت مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أنها "إلتزامًا بالمعايير الدولية وحفاظًا على السلامة العامة وصونًا للمصلحة الوطنية التي تقتضي إستمرار عمل المرفق الأساسي في لبنان وهو مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وعلى الرغم من الظروف القاهرة التي يعاني منها موظفوها، غير معنية أو ملتزمة بإضراب اليوم الواقع في 18 تموز 2022.

وأشارت إلى أنها مستعدة لمتابعة العمل بشكل يومي وبأقصى إنتاجية ضمن الفريق الموجود، وذلك حفاظًا على مصلحة الوطن والمواطنين تأمينًا لحسن سير العمل.