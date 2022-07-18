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علوش في أعنف هجوم على المستقبل: مجموعة من السماسرة والنصابين.. وسعد يتحمل المسؤولية!

18
JULY
2022
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اكد القيادي السابق في تيار المستقبل مصطفى علوش أن ورثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الشرعيين هم قسمان: الاول وهو من أساء الامانة وهو من النوع "الدنيء الواطي"، والجزء الثاني لم يكن على قدر المسؤولية الملقاة عليه ولا يستأهلها.
وفي حديث لأحد البرامج قال علوش: " تيار المستقبل يضم قسما كبيرا من المناضلين وقسما من السماسرة والنصابين وهم اليوم في موقع المسؤولية داخل التيار".
ووصف علوش حديث الرئيس الحريري عن تعليق العمل السياسي للتيار الى أن يعود ليستأنفه في الوقت المناسب بالـ"كذبة الكبيرة" لأن القيادي لا يتخلى عن مسؤوليته وعن ناسه ويقول لهم اذهبوا ودبروا أنفسكم.
علوش والذي يشغل منصب الامين العام للمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني، رأى أن ايصال مرشح لأغلبية معينة لرئاسة الجمهورية يمكن ان يأتي من خلال مواجهة أو حرب في المنطقة وهذا احتمال وارد في حال كان هناك خطأ في الحسابات

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