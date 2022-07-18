"بالجرم المشهود" .... هكذا وقع تاجر مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

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في سياق العمليات المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وتعاطيها في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط في مناطق المتن وكسروان، ويدعى: ج. ح (من مواليد عام 1986، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة ومخدرات.



وبتاريخ 11-07-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المشتبه فيه بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة ضبية على متن سيارة "كيا" سوداء.



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

- 4 علب بلاستيكية في داخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4,8 غ.

- 38 مظروفًا ورقيًا في داخلها مادة الكوكايين زنة المظروف الواحد حوالي 1,8 غ.

- 55 "طبة بلاستيكية" في داخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4,1 غ.

- 4 "طبات بلاستيكية" في داخلها مادة باز الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4,2 غ.

- مبلغ مالي وقدره 17،800،000 ليرة لبنانية و370 دولارًا أميركيًا وهاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات لعدد من المتعاطين في مختلف مناطق المتن وكسروان.



وقد أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، كما جرى حجز السيارة بناء على إشارة القضاء المختص.