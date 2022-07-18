المساعدون القضائيون توقفوا عن العمل!

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أعلن المساعدون القضائيّون أنّهم سوف يتوقّفون عن العمل بصورة نهائيّة و دون أي إستثناءات، ومن ضمنها التوقف عن ضبط جلسات الموقوفين و الطلبات المتعلقة بهم و الأمور المستعجلة و النيابات العامة من تاريخ 18 تموز الجاري وحتى 5 آب المقبل، والتوقف في هذه الفترة عن إجراء أي من التبليغات الصادرة عن أي مرجع كان في دوائر المباشرين و المحاكم كافة.

وأكدت لجان المساعدين القضائيين في العدليات كافة، أن "المساعدين القضائيين منازلهم وسيحضر رئيسا قلم كل يوم للتواجد على باب قصور العدل فقط لتوريد مهلة الإسقاط القانونية الأخيرة فقط، أي آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء الرسم نقداً بموجب قرار، مع الإبقاء على كافة الأقلام مقفلة".

واوضحت اللجان ان "المطالب هي دفع المستحقات المتأخرة كافة وهي بدلات النّقل لشهري نيسان و آيّار الماضيين، بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الإنتخابات النيابية التي جرت في أيار، والتي لولا جهود المساعدين القضائيّين الشّاقة و المضنية لما كانت أبصرت النّور، وتحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل راهناً و فوراً على أن وتدفع نقداً و بالكامل من المصارف الى حين تعديل الحد الأدنى للأجور لحفظ كرامة موظف القطاع العام وعيسه، وإحتساب بدل النقل على سعر 150000 ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن أماكن السكن، بالاضافة الى إعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخلويّ الجديدة وإلّا تأمين خطوط وخدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة".

كما طالبت اللجان بالإسراع في تأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الإستشفائيّة و التعليميّة للمساعدين القضائيّين، سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يُتّخذ بإتّفاقات بين وزراء العدل والصّحة والتّربية".