"عصابة تهريب أشخاص" في قبضة أمن الدولة!

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قِسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بعد الرّصد والمتابعة، أوقفت دوريّة للمديريّة العامّة لأمن الدّولة في محلّة بئر حسن، الفلسطينيّة ر. ص. ، بجُرم تهريب أشخاصٍ معظمهم من المخيّمات الفلسطينيّة في بيروت، عن طريق البحر باتجاه إيطاليا واليونان، وذلك عبر شاطئَي ساحلَي المتن والشمال. وبعد التحقيق، تبيّن ضلوع أفراد آخرين معها في عمليّات التهريب، مشكّلين عصابة من لبنانيّين وسوريّين وفلسطينيّين، كانت تخطّط لعمليّات تهريبٍ أخرى إلى أوروبا خلال شهرَي آب وأيلول المقبلَين.

بعد اعترافها بما نُسٍب إليها، أودِعتْ ر. ص. الجهات المختصّة للتوسّع بالتحقيق تحت إشراف القضاء.