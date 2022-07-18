"نفق الناقورة"... نقطة نزاع جديدة بين لبنان وإسرائيل

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أوضحت مصادر ميدانية في الجنوب أن نفق سكة الحديد في الناقورة أغلقته القوات الإسرائيلية بجدار إسمنتي في وقت سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن بقعة جغرافية تقع داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود مع إسرائيل اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي إن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية وأقفله الإسرائيليون منذ وقت طويل ويحتلون المنطقة التي يقع فيها النفق، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يتعدى على الأراضي اللبنانية في هذه النقطة.

وأشار شحيتلي لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن النفق يقع على ساحل الناقورة مباشرة (أقصى جنوب لبنان)، فيما قامت القوات الإسرائيلية بتثبيت بوابة إلى الشرق منه تعتدي خلالها على الأراضي اللبنانية لمسافة نحو 30 مترًا أيضًا.