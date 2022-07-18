المرصد الشعبي لمكافحة الفساد: "أنقذوا الجامعة اللبنانية"

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إجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد وأعلنت في بيان اصدرته تحت شعار "أنقذوا الجامعة اللبنانية" انه "بات متداولاً في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خوفاً من سقوط الجامعة اللبنانية وقطاع التعليم".

وقالت:"نلفت نظر المجتمعين اللبناني و الحقوقي الى ضرورة ممارسة الضغط الشعبي وتوجيه البوصلة نحو المكان الصحيح، فثمة حقوق للجامعة اللبنانية تفوق قيمتها ٥٠ مليون دولار fresh قبضتها شركات خاصة من الوافدين الى لبنان بالدولار الفريش في مطار رفيق الحريري الدولي يوم كانت فحوص ال PCR مفروضة على الجميع، ولم يتم دفع الاموال المستحقة للجامعة اللبنانية حتى الساعة".

واشارت الى ان "الملف القضائي مرّ بديوان المحاسبة الذي أحاط بكامل تفاصيل القضية، لكنه لا يستطيع محاسبة أشخاص القطاع الخاص، فجرى إرسال كل المعطيات الى النيابة العامة المالية التي تحقق من دون تحقيق أي إنجاز يُذكر منذ أكثر من ثلاثة أشهر".



واضافت:"الشركات الخاصة لا تزال ممتنعة عن دفع المستحقات ، وتعرض تسديد المستحقات بالعملة اللبنانية على سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل للدولار الواحد أو من خلال شيكات، خلافاً لكل الإتفاقات بسلوك فوقي لا يخلو من غطرسة ويعكس قمة الإبتزاز للجامعة الوطنية".

وختمت اللجنة بيانها بالقول:" الأمر برّمته يخفي صفقات لأعضاء نادي المنظومة، لذلك نحن أمام مصيبة مالية لا تخلو من هدر للمال العام وقد كشفنا النقاب عن قضية الصندوق الأسود في مطار رفيق الحريري الدولي منذ أيلول الماضي، وسنبقى نتابع تفاصيل هذه القضية".

وفي هذا السياق، لفت منسق اللجنة المحامي جاد طعمه أن مَن "يريد إنقاذ الجامعة الوطنية عليه ألا يغفل عن تفاصيل هذا الملف، وعلى جميع المعنيين صيانة حقوق الجامعة الوطنية التي تحتضن أبناء الطبقات الفقيرة في المجتمع لتكريس حقهم في التعليم، وقد بتنا جميعاً فقراء بفضل هندسات مالية ومخالفات قانونية هدفها تخفيض قيمة الدين العام على حساب حقوق الناس".