الان عون: ولادة الحكومة عالقة في "عنق الزجاجة"

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون إلى أنّ، "ولادة الحكومة عالقة في عنق الزجاجة وإذا لم يحصل تشكيل حكومة سريعاً فيجب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة القانونية".



وأكّد عون في حديث لـ "صوت المدى" أنّ، "تأمين القمح للبنان وفتح اعتماد اضافي للموازنة من أبرز المسائل الملحة التي سيتم نقاشها اليوم في عين التينة".



واعتبر عون أنّ، "على الكتل النيابية تحمل المسؤولية من أجل بتّ القوانين المطلوبة لوضع لبنان على مسار التعافي"، لافتًا إلى أنّ "لا شيء يمنع إنعقاد جلسات تشريعية متتالية خصوصًا وأنّ اللجان النيابية بدأت عملها بالشكل المعتاد".

وتابع، "على الكتل النيابية تحمل مسؤولية اخراج البلد مما هو عليه اليوم والجميع بات يدرك حجم الأزمات التي نعيشها"، آملاً أن "تتحقق كل الوعود الدولية بمساعدة لبنان وعلينا نحن أن نقوم بواجباتنا".