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أسرار الصحف 18-07-2022

18
JULY
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صحيفة البناء

ـ كواليس

 

 


قال دبلوماسي أوروبي إن الاتصالات على أعلى المستويات الدولية مستمرّة لتفكيك القنبلة الموقوتة التي يمثلها ملف الغاز والنفط في لبنان بعدما تحوّلت الى سبب قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة مع تعريضها سوق الغاز الإقليميّة الى المزيد من التعقيدات والمتاعب خصوصاً بالنسبة لأوروبا.

ـ خفايا
قال مرجع نيابيّ إن الوسيط الأميركيّ في ملف ترسيم الحدود البحريّة سيكون الأربعاء على الأرجح في بيروت وإنه أجرى اتصالات بعدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان ناقلاً أجواء إيجابية ستترجم باستئناف المفاوضات في الناقورة مطلع شهر آب المقبل.


صحيفة الجمهورية

ـ ماطل رئيس حزب في البت بملفات "تأديبية" في حق بعض مسؤوليه بعدما شعر بفداحة أخطائه، من دون الاهتداء إلى حل.

ـ تسود شريعة الغاب قطاعا حيويا كان جوهرة النظام الحر في لبنان والمنطقة، حيث كل واحد من أهله "فاتح على حسابه" بلا رقابة ولا محاسبة.

ـ شهدت عطلة نهاية الأسبوع إجتماعاً لمجموعة من سفراء أحد المكونات الدولية لمواكبة التطورات في لبنان والمنطقة بغية تنسيق مواقفها.


صحيفة اللواء

ـ مرُّ العلاقات بين أقطاب سياسيين بمرحلة من البرودة بسبب الإختلاف في وجهات النظر في طريقة التعاطي مع التطورات المتلاحقة بعد الإنتخابات النيابية!

ـ انتقد عدد من نواب كتلة حزبية بارزة مواقف رئيس الكتلة التي تزيد التباعد مع بعض الحلفاء، محذرين من مخاطر العزلة التي تهدد الكتلة عشية الإستحقاق الرئاسي!

ـ دخل خطاب تقسيم بلدية بيروت في دائرة المزايدات الشعبوية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني، رغم رفض مرجع روحي مسيحي كبير لهذا التوجه من الأساس!


صحيفة النهار

شكا احد "ممثلي الامة" من ان مسؤولا امنيا لا يجيب على هاتفه للتوسط معه في شأن يخص المؤسسة، فيما النائب نفسه يطالب بعدم تدخل السياسة في الامن.

يسجل لاحد وزراء "المستقبل" السابقين حركة لافتة سياسية بشعارات انمائية في منطقة محددة من دون معرفة الهدف.

تبرز عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملات مركزة سياسية ومذهبية بين حلفاء الامس القريب على ضفتي 8 و 14 اذار.

تشهد شركات تأجير السيارات حركة اكثر من لافتة وباسعار مرتفعة ولمدة طويلة نسبيا.

يسجل وزير الاشغال زمن تصريف الاعمال حركة وعود لافتة لمشاريع كبيرة نسبيا وتحتاج الى تمويل كثير ومدة زمنية طويلة.


صحيفة نداء الوطن

ـ تبين ان وزير العمل سيحمل اقتراحات لرئاسة الحكومة تقضي برفع بدل النقل الى 210 آلاف ليرة وزيادة أجور القطاع العام تدريجياً حتى تموز 2023 لتبلغ خمسة أضعاف الأجر الحالي، على ان يتم تمويلها بفرض الدولار الجمركي.

ـ تبين ان وزير المالية لا يزال يمتنع عن دفع مستحقات الدولة اللبنانية للصناديق العربية والدولية خلافاً لقرار مجلس الوزراء مما أدى الى ايقاف كافة المشاريع الممولة من الصندوقين العربي والكويتي.

ـ بلغت نسبة الزيادات على أجور العاملين في مصرف لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك اكثر من 6 أضعاف الأجور التي كانت مطبقة قبل الأزمة.


صحيفة الأنباء

*عشية الاستحقاق
مرجعية غير سياسية تواظب على سقف موقفها العالي عشية استحقاق وطني داهم.

*مرحلة استنزاف
مرحلة استنزاف للوقت بدأت مع العد العكسي على أبواب مرحلة سياسية جديدة.

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