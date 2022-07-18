خاص - بعثة من البنك الدولي تتابع قرض القمح.. محاصرة أزمة الخبز

A + A -

خاص tayyar.org -

تبدأ اليوم بعثة من البنك الدولي زيارة رسمية الى بيروت مخصصة لتقديم الدعم التقني لمشروع استجابة طارئة لإمدادات القمح Lebanon Wheat Emergency Response Project (P178866).



تنتهي مهمة البعثة في ٢٦ تموز، ويتركز عملها على متابعة المسار البرلماني القائم لإقرار قرض الـ١٥٠ مليون دولار مع البنك الدولي، وعلى تقديم الدعم التقني اللازم من أجل تسهيل المشروع وبدء إفادة اللبنانيين منه تفاديا لأزمة القمح والطحين والخبز والتي يُخشى تمددها.



وكانت تقارير أمنية قد تحدثت عن وجود مافيات تحتكر القمح المدعوم وتبيعه في السوق السوداء، الى جانب ممارسات بعض الأفران وخصوصا الكبيرة منها التي تهدر المال العام عبر استخدامها الطحين المدعوم خارج الغرض من الدعم. كما تحدثت عن وجود مسارات لتهريب القمح المدعوم الى سوريا.