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أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام انه "لا يزال داخل الإهراءات أطناناً من حبوب القمح وهناك إقتراح لإخماد الحريق في مرفأ بيروت عبر بواخر محمّلة بمدافع مائية".

وفي حديث له عبر "الجديد"، لفت الى ان "إهراءات مرفأ بيروت وصايتها تابعة لوزارة الاقتصاد واقترحت ان يكون هناك مشروع "الشاهد" للإهراءات بعدما كان هناك قراراً بهدمها".

واشار سلام الى ان "كل المسؤولين يتحملون عرقلة تشكيل الحكومة ويبدو أنه ليس هناك قراراً بتشكيلها وتشكيلة ميقاتي التي قدمها للرئيس ميشال عون "فيها استفزاز"".

واضاف: "هناك أجواء بأن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد بعد الانتخابات الرئاسية وهذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد".

وتابع: "اتفاق البنك الدولي هو لإنهاء الدعم عن الطحين وسعر ربطة الخبز قد سيصل إلى 30 ألف ليرة وسيكون هناك بطاقات تمويلية للأسر الفقيرة لشراء الخبز عبرها".