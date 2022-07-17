living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوشكيان: ندعم المشاريع المشتركة والبحث والابتكار

17
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) ، في قاعة فرانسوا باسيل للابتكار والحرم الرياضي ، مؤتمر BESTMEDGRAPE الدولي ، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، رئيس جامعة القديس يوسف الأب الدكتور سليم دكاش، عميد كلية العلوم الدكتور ريتشار مارون، الوزير السابق موريس صحناوي، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثّل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس زياد شماس، الخبير في التعليم والبحث والابتكار في الأمانة الفنية المشتركة (JTS) لبرنامج ENI CBC MED الدكتور خالد السعدني، منسق مشروع BESTMEDGRAPE في جامعة كالياري الايطالية البروفسور جان لويجي باتشيتا ، ونواب العميد العمداء وعدد من أصحاب خمارات النبيذ والباحثين والطلاب.

في كلمته الترحيبية ، اعتبر الدكتور مارون أن "تنظيم هذا المؤتمر الدولي هو جزء من سياسة الجامعة للتعاون الدولي، ضمن مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط: إيطاليا وفرنسا وتونس والأردن ولبنان، بالتعاون مع Berytech ومع العديد من المؤسسات البحثية المشهورة. وقمنا بتطوير العديد من الإجراءات العلمية المبتكرة لتوصيف أصناف العنب، واستخراج وتوصيف البوليفينول، وتطوير وتوصيف التركيبات النباتية. في النشاط الحيوي في المختبر وفي الجسم الحي للتركيبات الحيوانية النباتية من ثفل العنب وأخيراً نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على العنب ومنتجات العنب الثانوية".

وأوضح أنه "بعد قرابة ثلاث سنوات من إطلاق مشروع BESTMEDGRAPE ، بتمويل من برنامج ENI CBC Med ، نؤكد أننا حققنا الأهداف، بخاصة على المستوى العلمي. ونلاحظ أنه في ما يتعلق بإنشاء الأعمال في مشروعنا، فإن فكرة تقديم قسائم مالية لرواد الأعمال المحتملين لمساعدتهم على إنشاء مشروعهم الخاص كانت محفّزة ومغرية للغاية. إن تشجيع الشباب على الابتكار وإنشاء أعمالهم الخاصة هو جوهر هذا المشروع".

وأكد البروفسور جانلويجي باتشيتا ، منسق مشروع BESTMEDGRAPE ، أنه "على الرغم من العديد من الصعوبات ، معظمها لا علاقة لها بالمشروع ، تمكنا من الحصول على نتائج مهمة. في وقت كهذا ، عندما نتحدث أكثر فأكثر عن الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وعمليات الإنتاج القائمة على توفير الطاقة ، أعتقد أن مشروعنا قدم مساهمة كبيرة".

من جانبه ، اعتبر الدكتور خالد السعدني ، ممثل JTS ، أن “هذه المبادرة الممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي لجميع دول البحر الأبيض المتوسط".

الأب دكاش

وقال البروفسور دكاش في كلمة:" ان الهدف الرئيسي من هذا المشروع ليس فقط النقل العلمي ولكن النقل التكنولوجي أيضًا. العنب محصول تقليدي لحوض البحر الأبيض المتوسط مع إمكانات عالية للابتكار، ولكن لا يزال يتم استغلاله قليلاً. عادةً ما يركز الأشخاص العاملون في صناعة زراعة الكروم على تحسين جودة العنب والنبيذ، لكنهم لا يفكرون عادةً في كيفية تحقيق أقصى استفادة من منتجات العنب الثانوية والنفايات. وبالتالي، فإن المشروع لا يضيف فقط قيمة إلى منتج متوسطي ولكن أيضًا لتوسيع سلسلة قيمة العنب، وبالتالي تحفيز الاقتصاد المحلي، والحد من التلوث وزيادة فرص العمل".

وأشار إلى أن الجامعة" أقامت علاقة متينة ومثمرة مع القطاع الصناعي اللبناني، من أجل المساعدة في تطويره واندماج الطلاب المهني، وأنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الصناعية".

بوشكيان

وألقى الوزير بوشيكيان كلمة قال فيها:" سأستمر في دعم وتشجيع كل مشروع قادر على تعزيز الاقتصاد الوطني والضمان الاجتماعي. إنني أتطلع بأمل كبير إلى مشاريع مشتركة واعدة، لا سيما من خلال دعم الخبرة ونقل التكنولوجيا وحضانة الأعمال ، من خلال تشجيع البحث والابتكار والإبداع".

صندوق المنح

وتميز حفل الافتتاح بإطلاق صندوق المنح الدراسية "FS 25 years" لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لافتتاح كلية العلوم.

اختتم اليوم الأول بمؤتمر حول تثمين المنتجات الثانوية من الصناعات الغذائية الزراعية. وتميز اليوم الثاني بالعروض التقديمية العلمية حول الأعمال التي تم إنجازها وجلسة ملصقات، حيث قدم العديد من العلماء المحليين والدوليين دراساتهم، وتبادلوا نتائجهم العلمية. في نهاية الجلسة ، اختارت لجنة التحكيم أفضل ملصقين ومنحت الجائزة الأولى لريمان عزيز من USJ وشركة Industrie Agrofit عن عملها بعنوان "تثمين منتجات الحمضيات باستخدام علاج IVDV. رقائق قشور الحمضيات: وجبة خفيفة صحية غنية بالفيتامينات والبوليفينول. "والجائزة الثانية للون الترجمان من الجامعة الأهلية الأردنية عن" تطوير وتوصيف جزيئات الفضة من خلاصة ثفل العنب الأردني "

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout