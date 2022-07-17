بوشكيان: ندعم المشاريع المشتركة والبحث والابتكار

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نظمت كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) ، في قاعة فرانسوا باسيل للابتكار والحرم الرياضي ، مؤتمر BESTMEDGRAPE الدولي ، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، رئيس جامعة القديس يوسف الأب الدكتور سليم دكاش، عميد كلية العلوم الدكتور ريتشار مارون، الوزير السابق موريس صحناوي، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثّل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس زياد شماس، الخبير في التعليم والبحث والابتكار في الأمانة الفنية المشتركة (JTS) لبرنامج ENI CBC MED الدكتور خالد السعدني، منسق مشروع BESTMEDGRAPE في جامعة كالياري الايطالية البروفسور جان لويجي باتشيتا ، ونواب العميد العمداء وعدد من أصحاب خمارات النبيذ والباحثين والطلاب.

في كلمته الترحيبية ، اعتبر الدكتور مارون أن "تنظيم هذا المؤتمر الدولي هو جزء من سياسة الجامعة للتعاون الدولي، ضمن مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط: إيطاليا وفرنسا وتونس والأردن ولبنان، بالتعاون مع Berytech ومع العديد من المؤسسات البحثية المشهورة. وقمنا بتطوير العديد من الإجراءات العلمية المبتكرة لتوصيف أصناف العنب، واستخراج وتوصيف البوليفينول، وتطوير وتوصيف التركيبات النباتية. في النشاط الحيوي في المختبر وفي الجسم الحي للتركيبات الحيوانية النباتية من ثفل العنب وأخيراً نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على العنب ومنتجات العنب الثانوية".

وأوضح أنه "بعد قرابة ثلاث سنوات من إطلاق مشروع BESTMEDGRAPE ، بتمويل من برنامج ENI CBC Med ، نؤكد أننا حققنا الأهداف، بخاصة على المستوى العلمي. ونلاحظ أنه في ما يتعلق بإنشاء الأعمال في مشروعنا، فإن فكرة تقديم قسائم مالية لرواد الأعمال المحتملين لمساعدتهم على إنشاء مشروعهم الخاص كانت محفّزة ومغرية للغاية. إن تشجيع الشباب على الابتكار وإنشاء أعمالهم الخاصة هو جوهر هذا المشروع".

وأكد البروفسور جانلويجي باتشيتا ، منسق مشروع BESTMEDGRAPE ، أنه "على الرغم من العديد من الصعوبات ، معظمها لا علاقة لها بالمشروع ، تمكنا من الحصول على نتائج مهمة. في وقت كهذا ، عندما نتحدث أكثر فأكثر عن الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وعمليات الإنتاج القائمة على توفير الطاقة ، أعتقد أن مشروعنا قدم مساهمة كبيرة".

من جانبه ، اعتبر الدكتور خالد السعدني ، ممثل JTS ، أن “هذه المبادرة الممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي لجميع دول البحر الأبيض المتوسط".

الأب دكاش

وقال البروفسور دكاش في كلمة:" ان الهدف الرئيسي من هذا المشروع ليس فقط النقل العلمي ولكن النقل التكنولوجي أيضًا. العنب محصول تقليدي لحوض البحر الأبيض المتوسط مع إمكانات عالية للابتكار، ولكن لا يزال يتم استغلاله قليلاً. عادةً ما يركز الأشخاص العاملون في صناعة زراعة الكروم على تحسين جودة العنب والنبيذ، لكنهم لا يفكرون عادةً في كيفية تحقيق أقصى استفادة من منتجات العنب الثانوية والنفايات. وبالتالي، فإن المشروع لا يضيف فقط قيمة إلى منتج متوسطي ولكن أيضًا لتوسيع سلسلة قيمة العنب، وبالتالي تحفيز الاقتصاد المحلي، والحد من التلوث وزيادة فرص العمل".

وأشار إلى أن الجامعة" أقامت علاقة متينة ومثمرة مع القطاع الصناعي اللبناني، من أجل المساعدة في تطويره واندماج الطلاب المهني، وأنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الصناعية".

بوشكيان

وألقى الوزير بوشيكيان كلمة قال فيها:" سأستمر في دعم وتشجيع كل مشروع قادر على تعزيز الاقتصاد الوطني والضمان الاجتماعي. إنني أتطلع بأمل كبير إلى مشاريع مشتركة واعدة، لا سيما من خلال دعم الخبرة ونقل التكنولوجيا وحضانة الأعمال ، من خلال تشجيع البحث والابتكار والإبداع".

صندوق المنح

وتميز حفل الافتتاح بإطلاق صندوق المنح الدراسية "FS 25 years" لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لافتتاح كلية العلوم.

اختتم اليوم الأول بمؤتمر حول تثمين المنتجات الثانوية من الصناعات الغذائية الزراعية. وتميز اليوم الثاني بالعروض التقديمية العلمية حول الأعمال التي تم إنجازها وجلسة ملصقات، حيث قدم العديد من العلماء المحليين والدوليين دراساتهم، وتبادلوا نتائجهم العلمية. في نهاية الجلسة ، اختارت لجنة التحكيم أفضل ملصقين ومنحت الجائزة الأولى لريمان عزيز من USJ وشركة Industrie Agrofit عن عملها بعنوان "تثمين منتجات الحمضيات باستخدام علاج IVDV. رقائق قشور الحمضيات: وجبة خفيفة صحية غنية بالفيتامينات والبوليفينول. "والجائزة الثانية للون الترجمان من الجامعة الأهلية الأردنية عن" تطوير وتوصيف جزيئات الفضة من خلاصة ثفل العنب الأردني "