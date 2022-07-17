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التيار: نرحب بما تضمنه بيان قمة جدّة من دعم لـ لبنان

17
JULY
2022
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‏صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

يرحب التيار الوطني الحر بما تضمنه بيان قمة جدّة من دعم للبنان وبما وعدت به دول عربية من مساعدات. ويرى أن استفادة لبنان من أي دعم لا تتحقق ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وان الخروج الفعلي من الانهيار الحاصل يكمن في وجود ارادة سياسية لتنفيذ برنامج اصلاحي كامل في المال والاقتصاد.

وينوه التيار بما ورد في البيان من دعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، حيث انه لا بدّ أن يتوافق هذا مع موقف التيار المتمسك بحقوق لبنان كاملةً في استخراج ثروته الغازية والنفطية، كما يتوافق مع مطلب التيار بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم آمنين وكريمين، فيتم بذلك رفع عبء كبير ‏عن كاهل الاقتصاد الوطني.

كما يؤكد التيار الحرص على قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية بروح الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل وتحييد لبنان عن الصراعات والنزاعات التي لا شأن له بها وعدم تحميله وزرها، آملين ان تكون هذه القمة فاتحة خير لحوار شامل في المنطقة يؤدي الى انجاز الاتفاق النووي والى تقارب فعلي بين إيران ودول الخليج والى إعادة سوريا الى الجامعة والحاضنة العربية، والى الركون الى الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات والخروج نهائيًا من السياسات القائمة على العنف والحروب والعقوبات لأنها لم تأتِ الا بالضرر والخراب.

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