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جاء من فرنسا لقضاء عطلته مع ذويه.. فخطفه الموت بحادث سير!

17
JULY
2022
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غيّب الموت الشاب أسطفان أنطوان حنا، وذلك إثر تعرّضه لحادث سيرٍ مساء أمس.

وبحسب المعلومات، فإنّ حنا وصل إلى لبنان قبل أيام قادماً من فرنسا لقضاء العطلة مع ذويه، لكنّ القدر شاء أن يُفارق الحياة بحادث أليم.

يُشار إلى أن الشاب الراحل هو من منطقة #البترون، وقد نعاه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهراً، وصل جثمان الفقيد الى مدينة البترون حيث زف عريساً على وقع قرع أجراس كنيسة مار اسطفان وتصفيق المشاركين أثناء استقبال النعش ورش الورود.

وحُمل النعش على الأكف من ساحة المدينة إلى الكنيسة، وشارك رئيس بلدية البترون مرسلينو الحرك ممثّلاً النائب جبران باسيل، وممثل عن نقابة مهندسي طرابلس والشمال، راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله وكهنة الرعية.

النهار
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