بيان للمستشفى اللبناني الجعيتاوي بشأن وفاة شابّ

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صدر عن إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي البيان الآتي:



"ردًا على المعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة التي تتناقلها وسائل اعلامية ووسائل تواصل اجتماعي حول وفاة الشاب د.غ.



تود ادارة المستشفى توضيح الوقائع التالية:



تم استقبال المريض د.غ. في طوارئ المستشفى فور وصوله عبر سيارة اسعاف عند الساعة التاسعة مساء" وكانت اصاباته بالغة الخطورة اذ تعرض لحادث عند الساعة السادسة صباحا نتج عنه حروق من الدرجة التانية والتالتة تتعدى نسبة ٧٥٪ من مساحة الجسم (الوجه، العنق ، الاطراف والبطن...)، بالاضافة الى كسر في الورك وجروح متفرقة بالرأس والوجه. عند وصوله كانت حالته السريرية خطرة جدا:

1- صعوبة تنفس ((gaspingوتدني في مستوى الoxygeneالى ما دون الـ٥٠٪ (saturation O2)

2 - نبضات القلب ٤٧/الدقيقة ( (Bradycardie

فور وصوله أصيب بتوقف في القلب والتنفس(Arrêt cardio respiratoire)

قام الفريق الطبي والتمريضي بانعاشه بكل الوسائل اللازمة ولكنه فارق الحياة رغم كل الجهود الطبية المبذولة.

إن ادارة المستشفى اذ تتقدم من عائلته بأحرّ التعازي ومع تفهمها لكبير مصابهم، تطلب من وسائل الاعلام والقيمين على وسائل التواصل توخي الدقة في سرد الوقائع والتأكد من المعلومات من المراجع المختصة قبل نشرها".