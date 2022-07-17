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رعد: الرهان على العدو الإسرائيلي لإخضاع منطقتنا عابث

17
JULY
2022
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 نظم "حزب الله" ضمن فعاليات "الأربعون ربيعا" وتخليدا لذكرى اقتحام موقع الدبشة الاسرائيلي العام 1994، مراسم رفع "الراية الكبرى لحزب الله" في الموقع، باحتفال حضره رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، مسؤول المنطقة الثانية في "حزب الله" علي ضعون ومسؤول الانشطة الاعلامية المركزي في الحزب الشيخ علي ضاهر، إمام بلدة كفررمان الشيخ غالب ضاهر ورؤساء بلديات وفاعليات.


بعد النشيد الوطني والنشيد الحزبي، ألقى رعد كلمة قال فيها: "في موقع الدبشة وفي مسار الأربعين ربيعا، نستحضر كل أبطالنا المجاهدين ونستحضر صورهم وتضحياتهم ونستحضر عهدنا لقائدهم ولسيدهم الذي ندعو الله أن يحفظه ويطيل عمره ليحقق آمال كل المقاومين الشرفاء وكل أبناء شهدائنا ومجاهدينا وعوائلهم وكل أبناء أهلنا، أهل التضحية والصبر والصمود والوفاء، عهدنا لكل أبناء المقاومة وأهلها ولكل اللبنانيين الشرفاء أن نتمسك بخيار المقاومة لنحفظ سيادتنا في بلدنا".

أضاف: "نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة وليس وفق البرامج التي تعدها الغرف السوداء. سيكتشف هؤلاء أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة بدءا من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولا إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا".

بعد ذلك رفع رعد وضعون الراية على سارية بلغ ارتفاعها 25 مترا.

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