living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الأمن: توقيف سوري من أصحاب السوابق بجرم محاولة قتل في بر الياس

17
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 12-7-2022، أدخل الى غرفة العناية الفائقة في أحد المستشفيات المواطن ع. ب. (مواليد العام 1988)، وهو مصاب بطعنة سكين في صدره لجهة القلب نتيجة إشكال فوري حصل بينه وبين شخص من الجنسية السورية في محلة مفرق المرج / برالياس، وتبين أن المصاب وضعه الصحي غير مستقر.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في مكان حصول الاشكال، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ص. م. (سوري مواليد العام 2005) وهو من أصحاب السوابق بجرم محاولة قتل، وسبق أن أوقف في العام 2021 لإقدامه على طعن مواطن في خاصرته في محلة المصنع.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. وبالتاريخ عينه، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه في محلة بر الياس، وضبطت بحوزته السكين الذي استخدمه في أثناء الإشكال.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على طعن المواطن ع. ب. على خلفية إشكال فوري حصل بينهما.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع أداة الجريمة المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout