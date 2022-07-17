قوى الأمن: توقيف سوري من أصحاب السوابق بجرم محاولة قتل في بر الياس

A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:



"بتاريخ 12-7-2022، أدخل الى غرفة العناية الفائقة في أحد المستشفيات المواطن ع. ب. (مواليد العام 1988)، وهو مصاب بطعنة سكين في صدره لجهة القلب نتيجة إشكال فوري حصل بينه وبين شخص من الجنسية السورية في محلة مفرق المرج / برالياس، وتبين أن المصاب وضعه الصحي غير مستقر.



على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في مكان حصول الاشكال، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ص. م. (سوري مواليد العام 2005) وهو من أصحاب السوابق بجرم محاولة قتل، وسبق أن أوقف في العام 2021 لإقدامه على طعن مواطن في خاصرته في محلة المصنع.



بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. وبالتاريخ عينه، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه في محلة بر الياس، وضبطت بحوزته السكين الذي استخدمه في أثناء الإشكال.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على طعن المواطن ع. ب. على خلفية إشكال فوري حصل بينهما.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع أداة الجريمة المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".