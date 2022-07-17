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بالصور - إطلاق الموسم السياحي في جزين بحضور الوزير نصار وفعاليات

17
JULY
2022
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تم اطلاق الموسم السياحي لمنطقة جزين ومهرجانات جزين من القصر البلدي في جزين في مؤتمر صحفي برعاية وحضور معالي وزير السياحة المهندس وليد نصّار وبمشاركة معالي وزير الشؤون الإجتماعية د. هكتور حجار والنواب د. غادة أيوب، د. شربل مسعد، والمهندس سعيد الأسمر والنواب السابقين ورؤساء بلديات ورئيس رابطة المخاتير طوني عون والمخاتير، ورئيس وأعضاء جمعية LNE ونقيب وكلاء السفر جان عبود رئيس جمعية Jezzine Foundation فؤاد الحاج، ومنسقي الأحزاب وTour operators

‎والمؤسسات السياحية في منطقة جزين. وكانت كلمات لرئيس الاتحاد الاستاذ خليل حرفوش الذي دعا الى العمل سويا بعيدا عن الإختلافات السياسية وكلمة لمديرة مشروع DMO الآنسة وديعة عون التي شرحت اهداف المشروع والإعلامية هيفا شربل التي قدمت برنامج مهرجانات جزين لصيف ٢٠٢٢ وفي الختام كلمة معالي وزير السياحة الاستاذ وليد نصار الذي شرح خططه السياحية على صعيد الوطن وقام بعرض للأرقام المشجعة للوافدين الى لبنان وأشاد بعمل الاتحاد على صعيد السياحة والتعاون مع القطاع الخاص.

كما كانت مداخلة للفنان عامر زيان والفنان التشكيلي غسان محفوظ مستشار الاتحاد للشؤون الفنية.

‎وشكر رئيس الاتحاد كل من دعم النشاطات والمهرجانات السياحية: الأستاذ أمل بوزيد و OMT, الفنان عامر زيان والإعلامية هيفا شربل، والفنان غسان محفوظ.

‎تخلل اللقاء توقيع انفاقات تعاون مع Tour operators لتنظيم رحلات سياحية الى منطقة جزين.

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