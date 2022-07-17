living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ميقاتي يعود من رحلة الإستجمام.. فهل يبدأ مسعى جديا للتأليف؟

17
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

من المقرر أن يعود رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة، منهيا رحلة إستجمام مديدة أمضاها بين المملكة المتحدة واليونان، تاركاً جهود تأليف حكومة جديدة مجمّدة الى حين.
وكان من المقرر أن يعود ميقاتي الخميس الفائت الى بيروت، لكنه عاد ومدّد إجازته الى نهاية الأسبوع. وتردد أن ميقاتي كان ينوي أن يبدأ إجازته بزيارة عمرة الى المملكة العربية السعودية، لكنه عدل عنها لأسباب قيل إنها تتعلّق بموقف الرياض منه.
وتوقّعت مصادر سياسية أن يطلب ميقاتي موعدا لزيارة بعبدا في الساعات القليلة المقبلة، لافتة الى أنه يُفترض به أن يحمل إجابات على الملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسودته الحكومية، وهي بمثابة ٣ أفكار - اقتراحات:
١-أن يتقدّم بمسودة هي نسخة طبق الأصل عن حكومة تصريف الأعمال، فيوقّعها رئيس الجمهورية وتصدر مراسيمها وتمثل بأسرع وقت أمام المجلس النيابي بغية نيل الثقة لاطلاق العمل الحكومي الجاد. ٢-أن يعيد النظر في المسودة الحكومية، لجهة الأسماء الجديدة وتوزيع الوزارات والمداورة العادلة وفق معايير واضحة.
٣-أن تُبقي المسودة الحكومية على الصيغة التي وضعها ميقاتي، على أن تُطعّم بـ 6 وزراء دولة، فتولد حكومة تكنو- سياسية قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة والتحديات المنتظرة.
وعوّلت المصادر على أن يحمل ميقاتي أفكارا من صلب الملاحظات الرئاسية تؤدي الى إطلاق مسار جاد لتأليف الحكومة، بما يبدد الإنطباعات عن عدم وجود رغبة لديه باستيلاد حكومة جديدة، وهي إنطباعات قائمة على رسائل وسيناريوات وضعها رئيس الحكومة المكلف نفسه، ووصلت بالمباشر الى المعنيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout