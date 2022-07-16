جمعية تجار الشمال استنكرت إمعان مسؤولي طرابلس في إهمال المدينة

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استنكر رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، في بيان اليوم، "ما يحصل في طرابس من حرمان التعليم والسياسة المستمرة للتجويع والتركيع وجشع أصحاب المولدات، في حين أن البلدية ومسؤوليها ونواب المنطقة لا يعيرون أي اهتمام لصوتنا ووجعنا".



وسأل: "أين أنتم يا نواب طرابلس؟ لماذا انتخبناكم؟ 8 نواب لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون بالحق. الأطفال في الشارع من دون تعليم ورعاية واهتمام طبي. هل هذا ما نطمح إليه أيها المسؤول؟ إهمال وتسيب وقلة ضمير؟"



وختم: "نحن على وشك انتفاضة جياع ومرض ونقص وحرمان. لن نرحمكم. اتقوا الله فقط في شعبكم الذي انتخبكم".