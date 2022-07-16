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توقيف ضابط في قوى الامن الداخلي والسبب منشور

16
JULY
2022
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اوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الضابط في قوى الأمن الرائد ميشال مطران، وذلك على خلفية "بوست" له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زوجة مطران جويل باسيل عبر حسابها على "تويتر": "تم استدعاء زوجي، ميشال مطران، كالمجرمين الساعة 6 مساء الجمعة في 15/07/2022 وعلى عجل من منزلنا في زحلة بهدف توقيفه! وقد تم توقيفه فعلا من قبل فرع المعلومات لأنه ممتهن ومحترف وبسبب بوست كتبه على مواقع التواصل منذ 6 ايام! ولأنو ما بدكم مين يخبركم عن حرفيته". وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ "#الحرية_لميشال_مطران".

كما نشرت البوست الذي يرجّح أنّه جرى توقيف زوجها بسببه، حيث انتقد فيه الأعداد اليومية لضحايا حوادث السير في لبنان ولا سيما أنّ مطران هو ضابط متخصّص بالسلامة المرورية.

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