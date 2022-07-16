living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يكون طقس عطلة نهاية الأسبوع حارا؟

16
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.
 
 
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية اعتبارا من يوم غد الأحد ويستمر خلال الأيام المقبلة.
- معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.
 
الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.
 
الاثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ( فوق معدلاتها الموسمية)، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
 
- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 39 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات وبخاصة المتوسطة، بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.         حرارة سطح الماء: 27°م.
- الضغط الجوي: 1008 HPA                  أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05,39 0             ساعة غروب الشمس: 19,49
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout