living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طمس جريمة المرفأ "يُطيِّر" التعويضات من مُعيدي التأمين

16
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أيام معدودة تفصلنا عن حلول الذكرى الثانية لـ 4 آب ثالث أكبر انفجار في العالم، الذي اجتاح البشر والحجر وحوّل العاصمة بيروت الى منطقة منكوبة. ولغاية اليوم لا يزال ملفّ التحقيق في الإنفجار للكشف عن أسباب وقوعه الحقيقية مطموساً وفي قبضة مرتكبي هذه الجريمة في حقّ اللبنانيين، إذ شكّل الضربة القاضية تزامناً مع التخبّط بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
 
 
و"تغطية" معالم الجريمة، شدّت الخناق على متضرري المرفأ الذين لم يحصلوا بأكملهم على التعويضات عن الأضرار من شركات التأمين التي تعود الى معيدي التأمين، حتى أن نحو 20% من فنادق بيروت لا تزال مقفلة بسبب عدم حصول أصحابها على التعويضات.
 
هذا الأمر جعل رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس يستنكر على هامش مؤتمر تأميني، ما يواجهه القطاع مع معيدي التأمين إذ "قام القطاع بواجباته تجاه متضرّري المرفأ على حدّ تعبيره"، طالباً من وزارة الاقتصاد والتجارة "اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه معيدي التأمين بسبب التعاطي السلبي مع سوق التأمين اللبناني".
 
وأوضح نسناس لـ"نداء الوطن" أن "التعاطي السلبي يعود الى عدم صدور تقرير رسمي عن الأسباب التي أدت الى هذا الإنفجار للبناء عليه، لذلك لا يتجاوب المعيدون مع الشركات اللبنانية عند التواصل معها، علماً أنه سبق أن تمّ التوافق بين شركات التأمين اللبنانية والمعيدين بالتعويض على المتضررين مع حق استعادة الأموال المسدّدة الى المتضررين وإعادتها الى المعيدين في حال ثبوت أن السبب ناجم عن أعمال حرب أو شغب... وهو بند مستثنى في البوليصة ". وبناء على هذا الإتفاق بدأت تحصل عملية تسديد التعويضات.
ويشير نسناس الى أن "جزءاً كبيراً من الأموال المسدّدة للمتضررين جاءت بالدولار النقدي وجزءاً منها بواسطة الشيكات".
 
أما قيمة الأضرار المقدرة للإنفجار فهي إستناداً الى تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان الصادر في آذار 2022، بقيمة 1.349.345 مليار ليرة لبنانية (وفق سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار) أي ما يعادل نحو 900 مليون دولار، سدّد منها نحو 448.642 مليون ليرة (أو نحو 299 مليون دولار) ولا يزال يترتب 900.703 مليون ليرة (أي 600.5 مليون دولار).
 
وبالنسبة الى الخسائر المترتبة على معيدي التأمين، فهي تبلغ إستناداً الى التقرير 1.276.792 مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل نحو851 مليون دولار.
 
إذاً، حصل متضررون على تعويضاتهم او جزء منها، وآخرون لم يحصلوا سوى من "الجمل دينته" كما يقول المثل، والسبب طمس معالم الجريمة وهدر دماء الضحايا، وبالتالي عدم تجاوب المعيدين مع شركات التأمين اللبنانية لتسديد قيمة الخسائر.
نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout