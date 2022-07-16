أرسلان: لا يجوز الاستهتار ولا التقاعس في حماية حقوق لبنان

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "الكلام عن ترسيم الحدود البحرية كثير، إنّما لا يجوز الاستهتار ولا التقاعس في حماية حقوق لبنان التي يجب أن تبقى مقدّسة وفوق كل اعتبار، ولا التعامل مع الخيانة كوجهة نظر".

وأضاف: "الترابط بين ترسيم الحدود والأولوية في الاستخراج أو التنقيب أمرٌ أساسي مهما كان الثمن، وإلا ستكون الأيام القادمة علينا أصعب بكثير وخصوصاً على الصعيدين الإقتصادي والمالي".

وختم بالقول: "مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني المعذب الذي سرقت ونهبت أمواله هي الأولويّة، وسيادة وطننا واستقلاله هي الأولوية، مهما كثر الكلام والنظريات التي تفرّط في الحقوق".