سلوم محذّراً : الدواء المهرّب يقتل المرضى

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حذّر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي “من الاجتياح الكبير للادوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة لاسيّما التركيّة منها، والتي تدخل الى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في “الدكاكين” وعبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

واشار الى أن” القسم الاكبر من هذه الأدوية مزوّر، والقسم الاخر أضحى سمّا قاتلا بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية”.

ودعا ” المعنيين كافة لاسيما الأجهزة الأمنيّة والقضائية ، الى ايقاف هذه المهزلة واعتماد استراتجيّة النقابة بتأمين الدواء الجيّد للمرضى”.

كما طالب ب”توفير كل الدعم المادي لوزارة الصحّة بهدف تأمين الأدوية بخاصة الأدوية السرطانيّة التي لا تحتمل التأجيل.