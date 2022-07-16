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عناوين الصحف ليوم السبت 16 تمّوز 2022

16
JULY
2022
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الأخبار

ـ غسان كنفاني: ما تبقّى لنا
ـ ‫هل ضمن نصرالله دعم باسيل لفرنجية؟
ـ ‫معتقلو الإمارات: صورة الأمين العام لحزب الله جريمة لا تُغتفر!
ـ ‫أيّ ترقيع لأجور القطاع العام الاثنين المقبل؟

البناء
ـ الاتحاد الأوروبي يطلب من ليتوانيا التراجع في كالينينغراد… والبحث بضمانات مشابهة من مولدوفا
ـ بايدن يُنهي زيارته للكيان بمباركة الاستيطان وتهويد القدس… ويصل جدة طالباً النفط والتطبيع
ـ قاسم: عندما يستطيع الجيش اللبنانيّ مواجهة «إسرائيل» والدفاع عن لبنان فليناقشوا سلاح المقاومة

الجمهورية
ـ واشنطن: ملتزمون بتسهيل الترسيم
ـ بايدن في السعودية: إنهاء القطيعة
ـ شتاء قاس ينتظر الفرنسيين أم اللبنانيين؟
ـ هل جمدت جولة بايدن المفاوضات الهامشية أم أرجأتها؟
ـ هل ترشح »القوات« ستريدا جعجع للرئاسة؟
ـ دفاتر الشروط جاهزة لإطلاق مناقصات الباصات

اللواء
ـ واشنطن تتذكر لبنان: ترسيم الحدود ممكن وملتزمون بتسهيل المفاوضات
ـ «أولويتان» أمام ميقاتي الإثنين: إضراب القطاع العام ومسودة الحكومة
ـ بايدن في السعودية: محادثات ناجحة ومشاركة في »قمة الأمن والتنمية«

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