عناوين الصحف ليوم السبت 16 تمّوز 2022

الأخبار
ـ غسان كنفاني: ما تبقّى لنا
ـ هل ضمن نصرالله دعم باسيل لفرنجية؟
ـ معتقلو الإمارات: صورة الأمين العام لحزب الله جريمة لا تُغتفر!
ـ أيّ ترقيع لأجور القطاع العام الاثنين المقبل؟
البناء
ـ الاتحاد الأوروبي يطلب من ليتوانيا التراجع في كالينينغراد… والبحث بضمانات مشابهة من مولدوفا
ـ بايدن يُنهي زيارته للكيان بمباركة الاستيطان وتهويد القدس… ويصل جدة طالباً النفط والتطبيع
ـ قاسم: عندما يستطيع الجيش اللبنانيّ مواجهة «إسرائيل» والدفاع عن لبنان فليناقشوا سلاح المقاومة
الجمهورية
ـ واشنطن: ملتزمون بتسهيل الترسيم
ـ بايدن في السعودية: إنهاء القطيعة
ـ شتاء قاس ينتظر الفرنسيين أم اللبنانيين؟
ـ هل جمدت جولة بايدن المفاوضات الهامشية أم أرجأتها؟
ـ هل ترشح »القوات« ستريدا جعجع للرئاسة؟
ـ دفاتر الشروط جاهزة لإطلاق مناقصات الباصات
اللواء
ـ واشنطن تتذكر لبنان: ترسيم الحدود ممكن وملتزمون بتسهيل المفاوضات
ـ «أولويتان» أمام ميقاتي الإثنين: إضراب القطاع العام ومسودة الحكومة
ـ بايدن في السعودية: محادثات ناجحة ومشاركة في »قمة الأمن والتنمية«