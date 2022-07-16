عناوين الصحف ليوم السبت 16 تمّوز 2022

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الأخبار

ـ غسان كنفاني: ما تبقّى لنا

ـ ‫هل ضمن نصرالله دعم باسيل لفرنجية؟

ـ ‫معتقلو الإمارات: صورة الأمين العام لحزب الله جريمة لا تُغتفر!

ـ ‫أيّ ترقيع لأجور القطاع العام الاثنين المقبل؟

البناء

ـ الاتحاد الأوروبي يطلب من ليتوانيا التراجع في كالينينغراد… والبحث بضمانات مشابهة من مولدوفا

ـ بايدن يُنهي زيارته للكيان بمباركة الاستيطان وتهويد القدس… ويصل جدة طالباً النفط والتطبيع

ـ قاسم: عندما يستطيع الجيش اللبنانيّ مواجهة «إسرائيل» والدفاع عن لبنان فليناقشوا سلاح المقاومة

الجمهورية

ـ واشنطن: ملتزمون بتسهيل الترسيم

ـ بايدن في السعودية: إنهاء القطيعة

ـ شتاء قاس ينتظر الفرنسيين أم اللبنانيين؟

ـ هل جمدت جولة بايدن المفاوضات الهامشية أم أرجأتها؟

ـ هل ترشح »القوات« ستريدا جعجع للرئاسة؟

ـ دفاتر الشروط جاهزة لإطلاق مناقصات الباصات

اللواء

ـ واشنطن تتذكر لبنان: ترسيم الحدود ممكن وملتزمون بتسهيل المفاوضات

ـ «أولويتان» أمام ميقاتي الإثنين: إضراب القطاع العام ومسودة الحكومة

ـ بايدن في السعودية: محادثات ناجحة ومشاركة في »قمة الأمن والتنمية«