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أسرار الصحف ليوم السبت 16 تمّوز 2022

16
JULY
2022
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البناء

قال مصدر على صلة بالملف الحكومي إن هناك توافقاً مصلحياً ضمنياً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على عدم وضع تأليف الحكومة على نار حامية بما يستدعيه من تنازلات متبادلة إلا إذا سجل تقدّم نوعيّ على مسار ترسيم الحدود البحرية.

قال مسؤول خليجي إن الرئيس الأميركي سيسمع سؤالاً عن قرار حرب على إيران، فإذا كان الجواب بالنفي سيقول له الحكام الخليجيون إنهم لا يرون مبرراً لتوتير علاقاتهم بإيران وتحمل التبعات بأي خطوات نحو التطبيع والتعاون العسكريّ مع «إسرائيل» إلا عندما يصبح قرار الحرب مع إيران على الطاولة.


الجمهورية
ـ دولة مجاورة معنية بالوضع اللبناني واستحقاقاته لا تعطي رأيا حاسما في إنتخابات الرئاسة، بانتظار معرفة موقف حزب بارز
على الساحة اللبنانية، لتبني على الشيء مقتضاه.
ـ شغلت مصافحة بين زعيمين دولي وإقليمي الأوساط السياسية، لأنها وضعت حداً لأقاويل عن توتر العلاقات بينهما.
ـ تقول مصادر جهة سياسية إن هناك مرشحين لرئاسة الجمهورية، واحد »قريب من العقل والمنطق« فيما الآخر خرب البلد.

 

اللواء

ينتظر لبنان مجيء الوسيط الأميركي، قبل نهاية الشهر، ليُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الترسيم البحري، واستخراج الغاز!

تنمُّ سياسة حزب بارز عن رغبة قوية بعدم فك الارتباط مع تيّار مسيحي فاعل، في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية المتدحرجة..

ارتفعت الأصوات الغاضبة من أداء وزير سيادي، في ما خصَّ مصير استحقاقات مالية، ودفعات موعودة، قبل إضراب الموظفين وخلاله!

 

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